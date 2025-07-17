Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 19:04

Лукинский заявил, что Петросян, Задорнов и Хазанов отказали ему в работе

Николай Лукинский Николай Лукинский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Юморист Николай Лукинский рассказал NEWS.ru, что когда в начале карьеры искал работу в Москве, то обращался к Михаилу Задорнову, Евгению Петросяну и Геннадию Хазанову, но ему отказали, сотрудничество с ними по разным причинам не сложилось. По словам Лукинского, единственный, кто сразу принял его в свою команду, был Лион Измайлов.

Я тогда жил в Смоленске, приехал в Москву в поисках работы и обращался к разным руководителям коллективов, например Евгению Вагановичу Петросяну. Он согласился меня взять, но сказал, что сложность в том, что я живу в Смоленске, и не сложилось. Я и к Задорнову ходил, но он настолько самодостаточен был, что не заинтересовался. К Хазанову обращался и, наконец, к Лиону Измайлову, — сказал Лукинский.

Он отметил, что Измайлов сразу пошел ему навстречу, еще во время их первого телефонного разговора. Он пригласил Лукинского выступить на его концерте и сказал, что если тот понравится зрителям, то они будут сотрудничать и дальше.

20 июля Лукинский отмечает 65-летний юбилей. Он стал известен после исполнения монолога темнокожего студента из Зимбабве, который говорил «с Новым годом, пошел на фиг». Миниатюру Лукинский исполнял, натянув на голову черный капроновый чулок. Она до сих пор пользуется спросом у зрителей. Лукинский сотрудничает с программами «Аншлаг», «Измайловский парк», «Парад юмора», дает сольные концерты.

Ранее Лукинский рассказал, что в его семье смешное считалось самым интересным и, когда по телевизору шли юмористические передачи, все должны были молчать. Он добавил, что если он не выполнял это правило, отец мог его «перетянуть ремнем».

юмористы
Евгений Петросян
Геннадий Хазанов
Михаил Задорнов
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн сообщил о смерти еще одного военачальника, погибшего с Гудковым
Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ
С 1 августа для работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Боня перевела 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ семьям
Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО
Стало известно о задержании цыган, вымогавших выплаты у новобранцев СВО
В РФ могут ввести ограничения на средства коммуникации из стран-недругов
Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ
Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских
Внезапный отъезд посланника Трампа поставил Киев под угрозу
Соседские опарыши и порногимнастки-дебоширки с Украины: дикие ЧП за день
«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта
Три кошки из зоны СВО оказались в театре Куклачева
В России заочно арестовали адвоката-иноагента
Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно
Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор
Российский военкор раскрыл, к чему может привести удар НАТО по Калининграду
Летчик рассказал, как защитить Россию от атак украинских БПЛА
Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!
Франция вывела своих военных из одной страны
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.