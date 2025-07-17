Лукинский заявил, что Петросян, Задорнов и Хазанов отказали ему в работе

Юморист Николай Лукинский рассказал NEWS.ru, что когда в начале карьеры искал работу в Москве, то обращался к Михаилу Задорнову, Евгению Петросяну и Геннадию Хазанову, но ему отказали, сотрудничество с ними по разным причинам не сложилось. По словам Лукинского, единственный, кто сразу принял его в свою команду, был Лион Измайлов.

Я тогда жил в Смоленске, приехал в Москву в поисках работы и обращался к разным руководителям коллективов, например Евгению Вагановичу Петросяну. Он согласился меня взять, но сказал, что сложность в том, что я живу в Смоленске, и не сложилось. Я и к Задорнову ходил, но он настолько самодостаточен был, что не заинтересовался. К Хазанову обращался и, наконец, к Лиону Измайлову, — сказал Лукинский.

Он отметил, что Измайлов сразу пошел ему навстречу, еще во время их первого телефонного разговора. Он пригласил Лукинского выступить на его концерте и сказал, что если тот понравится зрителям, то они будут сотрудничать и дальше.

20 июля Лукинский отмечает 65-летний юбилей. Он стал известен после исполнения монолога темнокожего студента из Зимбабве, который говорил «с Новым годом, пошел на фиг». Миниатюру Лукинский исполнял, натянув на голову черный капроновый чулок. Она до сих пор пользуется спросом у зрителей. Лукинский сотрудничает с программами «Аншлаг», «Измайловский парк», «Парад юмора», дает сольные концерты.

Ранее Лукинский рассказал, что в его семье смешное считалось самым интересным и, когда по телевизору шли юмористические передачи, все должны были молчать. Он добавил, что если он не выполнял это правило, отец мог его «перетянуть ремнем».