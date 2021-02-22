«Лучший папа на свете»: Навка показала, как дочь поздравляет Пескова

https://static.news.ru/photo/b14d8794-7631-11eb-8173-96000091f725_660.jpg Татьяна Навка с дочерью Надей Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Татьяна Навка опубликовала трогательное видео, где её шестилетняя дочь Надя поздравляет отца Дмитрия Пескова с Днём защитника Отечества. Девочка в лиловом спортивном костюме эмоционально читает стихи, поздравляя с праздником всех мужчин, а потом и папу.

С Днём защитника поздравить я хочу, папуля. Дочери нет счастливее в мире, — смело заявлю я. Я тебе желаю сил, рыцарь мой отважный. Самый сильный, добрый, честный и бесстрашный, — читает в кадре девочка.

Ролик выразительным выступлением дочери олимпийская чемпионка назвала «традиционным».

Счастье, когда папа самый лучший папа на свете! Традиционное поздравление от Надежды Песковой, — подписала видео Навка.

Праздники фигуристка любит проводить в кругу семьи. Не так давно она оправилась на Алтай и встретила 23 февраля в Сибири.

Навка счастлива в браке с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым, у которого это уже третий брак и пятый ребёнок. Они поженились в 2015 году и сыграли свадьбу в Сочи.

Пара растит дочь Надю, которая занимается фигурным катанием, балетом, изучает иностранные языки. Девочка делает большие успехи в спорте и в учёбе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 45-летняя фигуристка Татьяна Навка удивила подписчиков своего Instagram новым цветом волос. Она выложила фото, на котором предстала брюнеткой.