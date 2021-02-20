Татьяна Навка стала брюнеткой

https://static.news.ru/photo/8b6ac6ea-73cf-11eb-a9a1-96000091f725_660.jpg Фото: tatiana_navka / instagram

45-летняя фигуристка Татьяна Навка удивила подписчиков своего Instagram новым цветом волос. Она выложила фото, на котором предстала брюнеткой.

Новый день. Новый цвет волос. Новый настрой на весну и на праздничные выходные. Как вам моё небольшое преображение? — написала она в соцсети.

Правда, потом призналась, что всё дело в фоторедакторе и пока на кардинальную перемену она решилась только онлайн.

Пользователи на это сказали, что теперь Навка похожа на актрису Екатерину Варнаву.

«Думала, Варнава сидит», «Я тоже так подумала. Первое впечатление», соглашались фанаты фигуристки.

Они отметили, что в этом цвете Навка сама на себя не похожа, хотя в целом ей идёт, потому что она стала «ярче и выразительнее».

Как ранее писал NEWS.ru, фигуристка Татьяна Навка в День всех влюблённых решила поделиться со своими подписчиками семейными фотографиями. На снимках, которые спортсменка опубликовала в Instagram, она позирует вместе со своим мужем — пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.