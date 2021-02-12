Навка опубликовала страстные фото с Песковым

https://static.news.ru/photo/1d4cfba2-6eb5-11eb-9bb3-96000091f725_660.jpg Фото: tatiana_navka/instagram.com

Фигуристка Татьяна Навка в День всех влюблённых решила поделиться со своими подписчиками семейными фотографиями. На снимках, которые спортсменка опубликовала в Instagram, она позирует вместе со своим мужем, пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.

Мои дорогие, С Днём Всех Влюблённых! Без лишних слов с простым пожеланием, — написала Навка в комментарии к фото.

На снимках они на различных мероприятиях, а также в неформальной обстановке обнимаются, танцуют и нежно смотрят друг на друга.

Помимо традиционных восторженных комментариев поклонников, нашлись и те, кто раскритиковал Навку за отмечание неправославного праздника.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков познакомились в 2010 году. В августе 2014 года Татьяна родила ему дочь Надежду, через год пара поженилась.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин рассказал, почему развёлся с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. По его словам, в какой-то мере их решению поспособствовал телепроект «Ледниковый период», однако к нему «всё уже как-то подводилось». Он подчеркнул, что расставание всегда переносится тяжело, даже несмотря на то что у него уже были отношения на момент развода с Навкой. Однако сложнее всего было из-за их общей дочери.