Лолита устала от огородов и решила вернуться на сцену Лолита Милявская заявила, что после отпуска снимет новый клип

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская в Instagram (деятельность в РФ запрещена) анонсировала выход новых песен после бойкота на телевидении из-за «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Артистка призналась, что два дня «вниз головой с кустами» провела на огороде и ей это надоело.

Лучше песни петь! Скоро покажу вам трек, который был записан еще до Нового года. Купила сумасшедший второй. Поэтому я пресытилась кустами, огородами, всем чем угодно, выдохнула. Сейчас вылечу глаз, нормализую давление — и клип снимать, видосики пилить и треки вам показывать, — сказала певица в ролике.

Лолита отметила, что уже на связи с хорошей командой по съемкам клипа. Второй трек, уточнила артистка, находится в работе. После отпуска певица намерена вернуться в студию. Лолита также заявила, что научилась жить по самочувствию, и призвала не делать из работы и личной жизни культа.

Ранее российская певица сообщила поклонникам в соцсетях о серьезных ожогах после занятий садоводством в Болгарии. Лолита отдыхала там на даче. Артистка призвала поклонников пользоваться перчатками во время работ с растениями. Ожоги она получила из-за стрижки можжевельника.