Лолита призналась, что переболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/526d7736-0992-11eb-914c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Лолита Милявская сообщила своим фанатам, что неожиданно для себя переболела коронавирусом без каких-либо симптомов.

В Instagram исполнительница заявила, что сдала тест, который показал присутствие большого количества антител к вирусу в её организме.

Целоваться со мной можно, — сказала Лолита.

Она также отметила, что концерт, который должен состояться 9 октября, будет и людям не нужно переживать, так как организаторы создали максимально безопасные условия для проведения мероприятия.

Ранее старший внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков сообщил, что перенёс коронавирус. Лечение заняло около месяца. По его словам, всё началось с сильного кашля. При этом он появился внезапно. В первую ночь Преснякова сильно знобило, появилась температура. Юноша сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Высокая температура держалась несколько дней, у певца пропало обоняние. Пройдя лечение, внук Пугачёвой сдал два теста, показавших отрицательные результаты, писал NEWS.ru.