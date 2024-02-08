Лободу обвинили в мошенничестве Композитор Влади обвинил Лободу в мошенничестве за подделку его подписи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Украинскую певицу Светлану Лободу обвинили в мошенничестве, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, претензии к артистке предъявил российский композитор и автор песен Олег Влади. Он заявил, что Лобода подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на композицию «К черту любовь».

Как подчеркнула юрист Валерия Рытвина, была проведена экспертиза почерка в документе, которая подтвердила, что подпись не принадлежит композитору. Влади обратился в полицию Москвы и потребовал привлечь певицу к ответственности.

Скандал вокруг песни «К черту любовь» начался весной 2023 года. Тогда композитор обвинил Comedy Club Production в том, что его имя не было указано в титрах передачи, в которой звучала композиция. Влади потребовал удалить выпуск со всех площадок и выплатить ему 500 тысяч рублей компенсации.

Ранее Влади подал исковое заявление в суд на Лободу с требованием защитить свои авторские права. Слушание состоялось 7 декабря. В материалах дела было указано, что композитор также имеет претензии к ее компании ООО «Лобода мьюзик». Влади запретил певице исполнять его песню, после того как она уехала из России и публично осудила специальную военную операцию.