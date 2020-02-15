Светлана Лобода Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода прокомментировала видео со своего выступления, где она пыталась закинуть ногу за голову. Поклонники певицы заподозрили, что звезда была нетрезвой, на что артистка дала ответ.

В качестве аргумента певица опубликовала на своей странице архивное видео с кастинга в «ВИА Гру», где она так танцует, что остальным участницам за ней не угнаться.

А «пьяные танцы» начались ещё 16 лет назад, — подписала пост Лобода.

Певица предложила поклонникам отнестись к происшедшему с юмором, для чего добавила смеющиеся эмодзи и хэштеги «пишите обо мне», «для этого и танцую», «шальная бестия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы. В ролике, опубликованном в Интернете, звезда выглядит довольно странно. Её нелепые движения, в частности попытки закинуть ногу за голову, породили мнение о том, что артистка была пьяна.

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