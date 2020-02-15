https://static.news.ru/photo/ad18b91e-503f-11ea-9eed-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода прокомментировала видео со своего выступления, где она пыталась закинуть ногу за голову. Поклонники певицы заподозрили, что звезда была нетрезвой, на что артистка дала ответ.

В качестве аргумента певица опубликовала на своей странице архивное видео с кастинга в «ВИА Гру», где она так танцует, что остальным участницам за ней не угнаться.

А «пьяные танцы» начались ещё 16 лет назад, — подписала пост Лобода.

Певица предложила поклонникам отнестись к происшедшему с юмором, для чего добавила смеющиеся эмодзи и хэштеги «пишите обо мне», «для этого и танцую», «шальная бестия».