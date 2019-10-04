https://static.news.ru/photo/e23c846a-e7a6-11e9-9720-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Булкин/News.ru

Популярная телеведущая Ксения Собчак посетовала на то, что многие принимают её холодность в общении за высокомерие.

По словам журналистки, она не любит стремительного сближения, поэтому в начале знакомства всегда закрыта.

Холодное и отстраненное отношение к малознакомыми людям... многие считывают как высокомерие!! Для меня это было сюрпризом, — поделилась светская львица со своими поклонниками в Instagram.

На эти слова отреагировала украинская певица Светлана Лобода.

Увы, не всем дано понять, Ксения, — написала исполнительница в комментариях под постом теледивы.

А бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда, комментируя публикацию Собчак, отметила, что проблема Собчак кроется в том, что она родом из Санкт-Петербурга.

Ранее News.ru писал о том, что православная общественность возмутилась шоу, которое телеведущая Ксения Собчак устроила из своей свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым. В частности, как заявил протодиакон Андрей Кураев, теперь храм Вознесения Господня, где когда-то венчался поэт Александр Пушкин, будет ассоциироваться с Собчак.