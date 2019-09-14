https://static.news.ru/photo/dc3526fe-d6c0-11e9-aabb-fa163e074e61_660.jpg Фото: A.Savin/Wikimedia Commons

Православная общественность возмутилась шоу, которое телеведущая Ксения Собчак устроила из своей свадьбе с режиссёром Константином Богомоловым. В частности, как заявил протидиакон Андрей Кураев, теперь храм Вознесения Господня, где когда-то венчался поэт Александр Пушкин, будет ассоциироваться с Собчак.

Когда подобный выпендрёж с таинством венчания имел место в Нижнем Новгороде, то храм просто снесли. Не придётся ли то же самое делать и с Большим Вознесением? — написал он на своей странице в Facebook .

Он подчеркнул, что патриарх Кирилл, скорее всего, был в курсе происходящего и сам лично дал согласие на этот «спектакль».

Жаль, красивый был храм, — резюмировал Кураев.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. Молодожёны шокировали публику, приехав в ЗАГС на катафалке. На автомобиль нанесли надпись «Только смерть разлучит нас».

Ранее News.ru писал, что Собчак поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня». В какой-то момент звезда скинула накидку, показав гостям свой корсет, чулки и красную подвязку.