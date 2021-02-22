Лещенко предложил официально поздравлять с 23 Февраля рабочих и спортсменов

https://static.news.ru/photo/8a5ec1be-75d9-11eb-a940-96000091f725_660.jpg Лев Лещенко Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Певец Лев Лещенко считает, что с 23 Февраля следует официально поздравлять не только тех, кто служил в армии. По его мнению, защитником Отечества может считаться любой мужчина, достигший определённого возраста, независимо от его профессии.

Это давно уже не праздник Советской армии, это День защитника Отечества. Всех мужчин, которые в таком возрасте, что могут взять в руки предметы вооружения и идти защищать Родину. Да и потом, не только эта функция, — сказал артист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что спортсмены могут считаться защитниками Отечества, поскольку представляют Россию за рубежом. Наряду с ними с данным праздником следует поздравлять токарей, слесарей и представителей других профессий, так как они работают на страну. Лещенко также напомнил, что среди артистов много тех, кто в своё время проходил службу в армии.

Это мужской праздник, я считаю, что всех мужчин, достигших определённого возраста, можно поздравлять, — заключил певец.

Ранее NEWS.ru писал, что звёзды шоу-бизнеса и известные спортсмены хотели бы получить в подарок на 23 Февраля. Так, Лещенко заявил, что главным для него является здоровье, а продюсер Иосиф Пригожин назвал самыми желанными подарками мирное небо над головой, спокойствие и внимание близких. Писатель и режиссёр Николай Коляда лучшим подарком на 23 Февраля считает домашние соленья, а комментатор Дмитрий Губерниев — спортивные победы России.