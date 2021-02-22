Лещенко, Пригожин и Губерниев рассказали, что хотят получить на 23 февраля

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Звёзды шоу-бизнеса и известные спортсмены рассказали, какой подарок хотели бы получить на 23 февраля.

Для продюсера Иосифа Пригожина самое главное — внимание близких.

Мирное небо над головой, спокойствие. Ничего лучше не может быть. Нейтрально отношусь к материальным подаркам на 23 февраля, это же не день рождения. Самое главное в День защитника Отечества, как и в любой другой день — внимание и уважение друг к другу, — рассказал он URA.RU.

Писатель и режиссёр Николай Коляда лучшим подарком на 23 февраля считает домашние соленья. Он очень любит маринованные грибы, варенье и другие заготовки собственного производства.

В этом году границы с Казахстаном закрыты, поэтому я не смог поехать к сестре, которая снабжает меня разносолами. Мне их теперь дарят друзья и студенты, — объяснил драматург.

Он добавил, что также рад фруктам и шоколаду.

Комментатор Дмитрий Губерниев в качестве подарка предпочёл бы спортивные победы России.

Самый лучший подарок — золото чемпионата мира по лыжным гонкам. России нужно многое доказать другим странам, что у нас есть чистый спорт. Это будет лучшим подарком не только для меня, но и для всей страны, — заявил он.

Певец Лев Лещенко оказался неприхотлив в желаниях. По его мнению, самое главное — здоровье. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков считает, что лучшим сюрпризом к празднику могло бы стать окончание пандемии коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём защитника Отечества. Он поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение долга, отметив боеспособность вооружённых сил. Выступление президента показал телеканал «Россия 24». Также Путин выразил благодарность ветеранам — «великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться». Глава государства добавил, что дух воинской службы зависит от офицеров, писал NEWS.ru.