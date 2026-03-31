Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, 24 ноября 2025 года

Суд прекратил дело о банкротстве Лерчек Лерчек передала суду документ о погашении долга в размере 176 млн рублей

Арбитражный суд Москвы закрыл дело о банкротстве блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), инициированное налоговой инспекцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Причиной стало погашение задолженности по налогам.

Прекратить производство, — говорится в решении суда.

Представитель блогера Максим Курносов на заседании суда сообщил о перечислении 176 млн рублей на ее налоговый счет. Он подчеркнул, что задолженности перед налоговой у нее теперь нет.

Это превышает сумму требований. Задолженность на сегодняшний день полностью отсутствует, — произнес он.

Ранее юрист Екатерина Гордон заявила NEWS.ru, что попытка Лерчек открыть новый бизнес, несмотря на онкозаболевание в четвертой стадии развития, должна вызывать уважение, а не осуждение. Она подчеркнула, что блогер полностью выполнила свои обязательства перед государством, выплатив все налоги.

До этого мать блогера зарегистрировала в России новый косметический бренд. По информации источника, в бизнесе ей будет помогать сама инфлюенсер, которая сейчас борется с онкозаболеванием. Многие высказали недоумение, что больная раком желудка в четвертой стадии и все еще проходящая фигурантом по уголовному делу о выводе денежных средств за границу Чекалина займется новым делом.