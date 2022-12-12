Лепс возместил ущерб избитому им петербуржцу

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб петербуржцу Дмитрию Горбачеву, пострадавшему в драке с его участием, передает ТАСС. По словам адвоката Горбачева Евгения Хейфеца, дело прекратят по примирению сторон. Сумма возмещения не называется.

Сегодня нами подано заявление в управление организации дознания о прекращении уголовного дела. <...> Причиненный моральный и материальный вред возмещен полностью, извинения принесены и приняты. Считаем инцидент полностью исчерпанным, — сообщил адвокат.

Он добавил, что важную роль в диалоге сторон сыграл адвокат Анатолий Кучерена со стороны Григория Лепса.

Ранее Лепс подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара: это произошло после его концерта на Московском проспекте. Лепс был с охранниками, которые тоже приняли участие в драке.

Telegram-канал Mash сообщил, что причиной драки могли стать проблемы с бизнесом по производству очков, после того как бутик проиграл в конкуренции магазину с трусами. По информации издания, «Лепс-оптика» оказалась на грани банкротства, вследствие чего началась волна увольнений сотрудников. Также известно, что за день до инцидента Лепс швырнул микрофон на пол на концерте в Санкт-Петербурге и покинул сцену на середине своей песни «Самый лучший день».