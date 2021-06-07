Лепс растрогал поклонников редким фото в кругу детей

https://static.news.ru/photo/83be06e0-c72c-11eb-9de2-96000091f725_660.jpg Григорий Лепс Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Григорий Лепс опубликовал в своём микроблоге фото в кругу детей. Певец нечасто радует поклонников семейными снимками, поэтому фото тут же набрало много просмотров.

На снимке счастливый отец запечатлён с тремя детьми: Евой, Николь и Иваном. Нет на фото только старшей дочери артиста — Инги. Все четверо сидят за столиком с ресторане.

Ужин с детьми. Всем хорошего вечера! — подписал снимок Лепс.

Семейная композиция умилила и восхитила поклонников. «Блестящее доброе семейное фото», «Сынок — копия папа», «Какие вы все красивые», «Берегите друг друга», растроганно комментируют фото пользователи.

Как сообщалось ранее, певец Григорий Лепс подарил Филиппу Киркорову браслет за 1,2 млн рублей во время гала-ужина на «Премии „Жара“». Роскошным презентом король отечественной эстрады похвастался на своей странице в Instagram.