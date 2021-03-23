«Своё уже взял»: Лепс объяснил, почему отказывается от музыкальных наград

https://static.news.ru/photo/c778e06a-8be7-11eb-9e01-96000091f725_660.jpg Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный артист РФ Григорий Лепс объяснил своё нежелание получать музыкальные награды. Он считает, что настало время уступить дорогу молодым артистам.

За почти сорокалетнюю творческую карьеру певец десятки раз становился лауреатом самых престижных премий. Однако он решил больше не участвовать в конкурсах и не хочет претендовать на признание.

Я как бы своё уже взял, поэтому думаю, что мне это ни к чему. Я прихожу на все премии, когда приглашают, я работаю там, выступаю, но как человек, который не номинируется ни на одну из них, — объяснил Лепс в передаче «Светская хроника» на Пятом канале.

При этом он уточнил, что «сходить с дистанции» не намерен. Певец пообещал творить и выступать, «пока силы есть».

По данным СМИ, за одно выступление Лепс получает в среднем семь миллионов рублей. Кроме этого, у него есть бизнес по производству очков, ресторан, караоке-бар и собственный ювелирный дом. Начинал он музыкантом на танцплощадке, где получал 120 рублей, но к 58 годам добился всего, о чём мечтал.

По словам самого артиста, «на хлеб с маслом» денег ему сейчас хватает.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине возбудили уголовное дело в отношении более двух десятков российских артистов, выступивших на открытии Крымского моста в 2018 году. В числе побывавших на торжестве был и Лепс.