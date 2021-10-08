Лена Миро пояснила, почему Шаляпин получит наследство жены

Блогер Лена Миро считает, что Прохор Шаляпин получит наследство умершей жены независимо от брачного контракта. По её мнению, роль тут играет другой документ — завещание, написала Миро в своём блоге.

Адвокаты дают чёткое определение: контракт — для развода и жизни, а наследство — это когда наоборот. Был брачный договор, не был — какая разница? Прошка до последнего переживал за жену. Следовательно, важно завещание, если оно, конечно, было. А если нет его, то все пилится между родственниками первой очереди — муж, дети, родители, — объяснила свою точку зрения блогер.

Сам певец уже говорил, что не будет претендовать на наследство жены, так как оно ему не принадлежит. Однако, многие коллеги артиста по цеху уверены, что он будет бороться за деньги покойной супруги.

Ранее сообщалось, что многие до сих пор не верят в смерть жены Прохора Шаляпина. По его словам, канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис умерла от коронавируса в одной из американских клиник. Однако никаких других доказательств этому нет.