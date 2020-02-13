Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Пелагея в 2020 году вновь вошла в состав жюри Высшей лиги телевизионного Клуба весёлых и находчивых (КВН). Она приняла участие в съёмках первой 1/8 финала игры.

О том, что артистка возвращается к роли рефери в развлекательном проекте, сообщает её официальный аккаунт в Instagram. Пелагею с телешоу связывает общая история. Будучи подростком, она участвовала в этой игре...