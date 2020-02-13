https://static.news.ru/photo/c6fe8764-4e41-11ea-b0ca-fa163e074e61_660.jpgЯна РудковскаяФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Скандально известный блогер Лена Миро считает, что продюсер Яна Рудковская боится постареть и поэтому выбирает себе наряды «девочки-припевочки».
По мнению Миро, Рудковской стоит получше прикрывать своё тело из-за наличия у неё «подмышечного целлюлита» и «морщинистых коленок».
Наша баба страшно боится, что в ней не признают девочку. Ну, или хотя бы девушку лет 27, — написала девушка в LiveJournal, комментируя фото Рудковской.
Кроме снимков продюсера в провальных нарядах, блогер также привела ряд фото, на которых Рудковская выглядит «нормальной женщиной».
Ранее критике подверглись коленки телеведущей Даны Борисовой. Для ночной дискотеки на пляже в Таиланде 43-летняя Борисова надела бежевый топ и короткую юбку, оголившую ноги. Публика удивилась внешнему виду кумира, назвав её колени бабушкиными, а недоброжелатели и вовсе посоветовали сходить в клинику пластической хирургии.