https://static.news.ru/photo/57111b82-c990-11e9-aae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: l_one_mars/instagram

Рэпер Леван Горозия сообщил, что завершил работу над своим проектом L'One. По его словам, судебные тяжбы с лейблом Тимати Black Star продолжатся, так как он планирует сохранить псевдоним и записанные под ним композиции.

Альбом «Пангея» я заканчивал с мыслями, что всё случится именно так, как и случилось. И на нём вы сможете найти много отсылок к происходящему. Но всё это уже в прошлом. Страница перевёрнута, — написал он в своём Instagram .

В ближайшее время состоится суд по второму иску, отметил он. Музыкант считает, что было бы странно отказаться от борьбы после написания большого количества мотивационных песен.

Ранее News.ru писал, что Горозия обратился в суд с ещё одним иском к лейблу Black Star, которым руководит рэпер Тимати. Об этом рассказал адвокат исполнителя Климент Русакомский.

По его словам, истец требует взыскать с компании 147 млн рублей. Юрист отметил, что эта сумма включает в себя убытки, понесённые из-за деятельности компании.