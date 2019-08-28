Фото: l_one_mars/instagram

Рэпер Леван Горозия сообщил, что завершил работу над своим проектом L'One. По его словам, судебные тяжбы с лейблом Тимати Black Star продолжатся, так как он планирует сохранить псевдоним и записанные под ним композиции.

Альбом «Пангея» я заканчивал с мыслями, что всё случится именно так, как и случилось. И на нём вы сможете найти много отсылок к происходящему. Но всё это уже в прошлом. Страница перевёрнута, — написал он в своём Instagram.

В ближайшее время состоится суд по второму иску, отметил он. Музыкант считает, что было бы странно отказаться от борьбы после написания большого количества мотивационных песен.

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Доброе утро. Проект L’ONE закрыт. Собственно, это не новость, я об этом всем говорил еще в ноябре месяце 2018. Альбом «Пангея» я заканчивал с мыслями, что все случится именно так, как и случилось. И на нем вы сможете найти много отсылок к происходящему. Но все это уже в прошлом. Страница перевернута. Это не значит, что я просто возьму и откажусь от старого имени и всех песен. Это придумано, написано и оплачено мной, и я, за это буду сражаться. Тем более когда со мной мои ребята из «Парадигмы». И мои близкие, что встали стеной. Подан второй иск. В ближайшее время суд. Было бы странно, если написав столько мотивационных песен, я бы поджал хвост и спрятался. Совершил «творческое самоубийство» и ждал, живя прошлым. Это не про меня. Жизнь, неоднократно пыталась меня сломать. И это не первый раз, когда я начинаю почти с нуля. Не привыкать. Я возвращаюсь. Леван Горозия здесь. Каждый из нас рожден, чтобы сиять. Помните об этом, когда смотрите на себя в зеркало. Помните об этом, когда кажется, что сил больше нет и проще сдаться, чем стиснув зубы идти вперед. Это не первый сингл альбома. Это просто моя сублимация на тему происходящего в моей жизни. Напоминание самому себе и всем вам, что никто кроме нас самих, не в силах помешать нам стать кем мы хотим! Легенды начинаются с малого. С первого шага навстречу своей мечте. И сегодня я его сделал. А ты? #МыРожденыЧтобыСиять #НиктоКромеНас

Публикация от L'ONE (@l_one_mars)

Ранее News.ru писал, что Горозия обратился в суд с ещё одним иском к лейблу Black Star, которым руководит рэпер Тимати. Об этом рассказал адвокат исполнителя Климент Русакомский.

По его словам, истец требует взыскать с компании 147 млн рублей. Юрист отметил, что эта сумма включает в себя убытки, понесённые из-за деятельности компании.

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