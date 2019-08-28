Рэпер Леван Горозия сообщил, что завершил работу над своим проектом L'One. По его словам, судебные тяжбы с лейблом Тимати Black Star продолжатся, так как он планирует сохранить псевдоним и записанные под ним композиции.
Альбом «Пангея» я заканчивал с мыслями, что всё случится именно так, как и случилось. И на нём вы сможете найти много отсылок к происходящему. Но всё это уже в прошлом. Страница перевёрнута, — написал он в своём Instagram.
В ближайшее время состоится суд по второму иску, отметил он. Музыкант считает, что было бы странно отказаться от борьбы после написания большого количества мотивационных песен.