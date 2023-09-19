Кушанашвили призвал молиться за Игоря Николаева после операции на сердце Кушанашвили заявил, что верит в скорое выздоровление Игоря Николаева

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Игорь Николаев

Журналист Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!» призвал поклонников молиться за здоровье перенесшего вторую операцию на сердце Игоря Николаева и поставил в эфир песню в исполнении Наташи Королевой «Только ты не умирай!». Шоумен выразил надежду, что 63-летний композитор скоро поправится и порадует слушателей новыми песнями.

Сейчас речь про парня, у которого рецидив болезни. Он не в первый раз, успокаивая своих фанатов, говорил «Все со мной в порядке, вы не переживайте, потому что я крепок и ничего со мной не случится». Но Telegram-каналы говорили, что дела все хуже и хуже... Я отказываюсь верить в это. Небеса, проявите благоволение! Силой слова, силой мысли, силой молитвы, если вы набожные, помолитесь за моего друга и вашего любимца Игоря Николаева! — заявил Кушанашвили.

Ранее стало известно, что Николаеву провели коронарное шунтирование. Сейчас музыкант находится в реанимации. Кардиолог Ярослав Ашихмин отметил, что прогнозы могут быть положительными, а процесс восстановления будет зависеть от ряда факторов, от состояния здоровья и насколько успешно была проведена операция.

До этого 63-летнего композитора перевели в реанимацию после того, как у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта, стало известно в пятницу, 15 сентября. Серьезные проблемы у артиста возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован, ему поставили два стента, стабилизировав состояние.