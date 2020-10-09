Кудрявцева разрыдалась в прямом эфире перед подписчиками

https://static.news.ru/photo/82d5a70a-0ab8-11eb-8397-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Лера Кудрявцева опубликовала трогательное домашнее видео, где пожаловалась на навалившиеся проблемы. В кадре 49-летняя телеведущая лежит на подушке, признаётся, что очень устала и не скрывает льющихся слёз.

Накануне ведущая блистала на музыкальном детском конкурсе в Крыму, где восхитила зрителей безупречным вкусом. Эффектное платье и идеальный макияж в финале конкурса не остались не замеченными зрителями. И вот теперь Кудрявцева по неизвестным причинам дала слабину.

Просто устала... Что-то навалилось за эти дни всё подряд... Всё, сил нет, нервы не выдерживают, — призналась поклонникам телезвезда.

Пользователи посочувствовали ведущей и посоветовали ей не грустить, пообещав, что в ближайшее время у неё всё наладится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Разин разразился гневным постом в адрес Леры Кудрявцевой, которая судится с ним по поводу защиты чести. Телеведущая на прошлой неделе сообщила, что выиграла у продюсера суд.