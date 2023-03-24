Кучера рассказал, заменит ли нейросеть телеведущих Кучера заявил о невозможности заменить живые эмоции искусственным интеллектом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Искусственный интеллект не способен заменить настоящего человека, так как живые эмоции невозможно подделать, заявил в беседе с NEWS.ru телеведущий Оскар Кучера. Он допустил, что на телевидении нейросети могут найти применение в прогнозах погоды, однако ИИ работает по алгоритму, тогда как людям в первую очередь интересны эмоции.

Живую эмоцию человека заменить невозможно никаким ИИ. А что касается прогноза погоды, то тут возможно все. Раньше он шел в конце программы «Время» просто озвученный дикторами, и никого это не смущало, — отметил Кучера.

Телеведущий пояснил, что нейросеть может лишь имитировать человеческие эмоции, но не способна их проживать.

Ранее в Совете Федерации предложили разработать законопроект по контролю за нейросетями. Сенатор Артем Шейкин пояснил, что нужен базовый закон, контролирующий деятельность и решения нейросетей, но говорить о конкретных юридических основах, по его словам, сложно. Парламентарий отметил, что среди юристов нет единого мнения, кто должен нести ответственность в случае нанесения ущерба здоровью граждан в результате решения, принятого ИИ.