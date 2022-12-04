Кучера призвал покончить с конфетти и «глупыми» шутками в «Голубом огоньке»

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Оскар Кучера

«Голубой огонек» не может остаться в прежнем формате «с конфетти и прочими серебряными дождиками» на фоне проведения специальной военной операции на Украине, считает актер, телеведущий Оскар Кучера. С призывом изменить новогоднее шоу он выступил в разговоре с NEWS.ru. Актер признался, что всегда испытывал неловкость при виде людей, смеющихся над «глупостями».

Честно скажу, я не могу представить себе, если ничего не изменится до декабря месяца [в ходе проведения СВО], в этом году «Голубого огонька». В прежнем формате, мне кажется, он не может быть сейчас. Эти конфетти и прочие серебряные дождики, искусственно улыбающиеся лица артистов, хлопающие зрители — ну так не должно быть. Улыбающиеся — да. Говорящие разумные вещи — да. Поющие хорошие песни, не обязательно патриотические — можно о любви петь, можно петь о чем угодно — да, — заявил Кучера.

Актер признался, что его всегда коробило при виде традиционных новогодних шоу на российском ТВ.

И смотреть как-то на это неловко. Человек глупость какую-то сказал — а все [смеются]. Я-то знаю, как это снимается. «Ребята, посмейтесь, пожалуйста», — командует администратор. Ты приехал на пять минут, тебя отсняли быстренько — и все, а потом вставляют везде, как ты хохочешь над чужими шутками, — объяснил Кучера.

Ранее заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев заверил, что российское телевидение обеспечит зрителей праздничным настроением в новогодние дни всеми доступными способами. По его словам, телевидение является важнейшим компонентом человеческой жизни, у которого существуют свои традиции и ритуалы. Замглавы ВГТРК затруднился ответить, покажут ли на экранах телевизоров новогодний «Голубой огонек», поскольку программа передач еще формируется. Тем не менее Нечаев пообещал, что с новогодним настроением «все будет хорошо, а огоньки в сердцах зажгутся».