Россиянам пообещали создать новогоднее настроение всеми доступными методами Замглавы ВГТРК Нечаев пообещал телезрителям создать новогоднее настроение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканалы «Россия — 1» и все российское телевидение обеспечат зрителей праздничным настроением в новогодние дни всеми доступными способами, заявил заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев. По его словам, телевидение является важнейшим компонентом человеческой жизни, у которого существуют свои традиции и ритуалы. Он заверил, что все вышеперечисленное нарушено не будет, передает ТАСС.

Если смотреть на телевидение, в широком смысле на медиа российское, оно, как и все важные среды человеческой жизни, подвержено определенным традициям и ритуалам. <...> Поэтому, несмотря на все изменения, которые в этом году сконцентрировались и в стране, и в мире, странно было бы эти ожидания не удовлетворить. <...> Новогоднее настроение мы создадим всеми доступными нам способами во всех доступных нам средах, — сказал Нечаев.

Он затруднился ответить, покажут ли на экранах телевизоров новогодний «Голубой огонек», поскольку программа передач еще формируется. Тем не менее замглавы ВГТРК пообещал, что с новогодним настроением «все будет хорошо, огоньки зажгутся».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что из-за отъезда Максима Галкина и Аллы Пугачевой из России «Голубой огонек» не останется без звезд, даже несмотря на то, что из-за военной операции в регионах отменяются концерты многих артистов. По его словам, все артисты, участвовавшие в новогоднем концерте, будут те же, ведь Пугачева давно ушла со сцены ради ухода за детьми, а Филипп Киркоров и Николай Басков никуда не делись.