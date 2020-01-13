https://static.news.ru/photo/1bb79ee0-3609-11ea-b53e-fa163e074e61_660.jpg Ксения Пунтус Фото: k_ksusha/instagram.com

Российская модель Ксения Пунтус находилась в состоянии алкогольного опьянения в момент падения из окна. Таковы результаты экспертизы. Квартира, где произошёл инцидент, принадлежит актрисе Анне Михалковой, сообщил источник NEWS.ru. В ней никто не жил, а лишь иногда ночевали дети.

Кроме того, в помещении силовики нашли упаковку сильнодействующих антидепрессантов и средство для похудения на основе сибутрамина. Вещество известно тяжёлыми побочными эффектами от перепадов настроения до мыслей о суициде. Его категорически нельзя совмещать со спиртным.

Как писал NEWS.ru, 21-летняя Ксения Пунтус, найденная без одежды возле дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино. Подруга пострадавшей девушки, модель Алеся Кафельникова заявила, что Ксения не употребляла наркотики, и усомнилась, что Ксения выпала из окна.

Мать модели Пунтус рассказала, что дочь находится в реанимации, и существует реальная угроза жизни девушки. По её словам, у пострадавшей диагностированы многочисленные переломы и повреждения внутренних органов.