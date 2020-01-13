Мать модели Ксении Пунтус рассказала, что дочь находится в реанимации, и существует реальная угроза жизни девушки.
Женщина
Как писал NEWS.ru, 21-летняя Ксения Пунтус, найденная без одежды возле дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино. Подруга пострадавшей девушки, модель Алеся Кафельникова заявила, что Ксения не употребляла наркотики, и усомнилась, что Ксения выпала из окна.
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