https://static.news.ru/photo/47ccbb7e-3608-11ea-8390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ksusha Puntus/instagram

Мать модели Ксении Пунтус рассказала, что дочь находится в реанимации, и существует реальная угроза жизни девушки.

Женщина сообщила РЕН ТВ, что медики «боятся делать прогнозы» по состоянию Ксении. По словам матери, девушка находится в сознании, однако переводить из реанимации её опасаются из-за последствий травм, которые могут «наступить в любой момент». У модели диагностированы многочисленные переломы и повреждения внутренних органов.

Как писал NEWS.ru, 21-летняя Ксения Пунтус, найденная без одежды возле дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино. Подруга пострадавшей девушки, модель Алеся Кафельникова заявила, что Ксения не употребляла наркотики, и усомнилась, что Ксения выпала из окна.