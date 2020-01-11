https://static.news.ru/photo/379ef78e-34e7-11ea-b7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ксения Пунтус, vk.com

Модель Алеся Кафельникова подтвердила, что её коллега по модельному бизнесу Ксения Пунтус, найденная под окнами жилого дома, находится в тяжёлом состоянии.

Кафельникова написала, что девушку обнаружил раздетой в кустах дворник, который и вызвал помощь. У модели диагностированы серьёзные травмы — сломаны кости ног и рёбра. По словам Алеси, Пунтус не помнит ничего, кроме собственного имени.

Кафельникова подчеркнула в своём Instagram, что Ксения не употребляла наркотики, и усомнилась, что девушка выпала из окна.

Ксения Пунтус — 21-летняя российская модель, снимавшаяся для обложек журналов, а также в клипе группы «На-на» на песню «Зинаида».

Как писал NEWS.ru ранее, модель Ксения Пунтус, найденная голой под окнами дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству знаменитого режиссёра. Девушка госпитализирована.