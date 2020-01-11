Модель Алеся Кафельникова подтвердила, что её коллега по модельному бизнесу Ксения Пунтус, найденная под окнами жилого дома, находится в тяжёлом состоянии.
Кафельникова написала, что девушку обнаружил раздетой в кустах дворник, который и вызвал помощь. У модели диагностированы серьёзные травмы — сломаны кости ног и рёбра. По словам Алеси, Пунтус не помнит ничего, кроме собственного имени.
Кафельникова
Ксения Пунтус — 21-летняя российская модель, снимавшаяся для обложек журналов, а также в клипе группы «На-на» на песню «Зинаида».
Как писал NEWS.ru ранее, модель Ксения Пунтус, найденная голой под окнами дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству знаменитого режиссёра. Девушка госпитализирована.
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