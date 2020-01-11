Модель Ксения Пунтус, найденная голой под окнами дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову.
Квартира принадлежит семейству знаменитого режиссёра. Девушка госпитализирована. Сотрудники правоохранительных органов собираются допросить Бакова, сообщает Telegram-канал Baza.
Как ранее писал NEWS.ru, при крушении вертолёта футбольного клуба «Лестер сити» погибла победительница конкурса «Мисс Таиланд». Нусаре Сукнамай было 33 года.
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