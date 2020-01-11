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Модель Ксению Пунтус нашли в Москве под окнами дома на тротуаре. Девушка лежала голая.

21-летнюю модель доставили в больницу. Её состояние оценивают как тяжёлое. Врачи борются за её жизнь. До инцидента светская львица посещала со своим молодым человеком один из баров, предаёт MK. Ранее...