Критик оценил идею сократить количество западной музыки на радио Критик Бабичев: сокращение западной музыки снизит качество российских композиций

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Сокращение количества западной музыки на радио скажется на качестве создаваемых в стране композиций, так как для заполнения эфира требуются большие объемы материала, рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев в комментарии для издания «Слово и Дело». По его словам, сотрудникам радиостанций нужно ставить разнообразные треки и разных артистов, а фокус на российской музыке этому помешает. Также эксперт отметил, что для многих артистов подобные меры окажутся бесполезными, поскольку они продвигаются через интернет.

Многие артисты все равно продвигаются через интернет. <...> Они себя не считают форматными артистами, делают свою музыку, и все равно у них миллионы прослушиваний. <...> Я за здоровую конкуренцию. Не нужно вводить никаких квот и лимитов, тогда у наших артистов будет стимул делать классную качественную музыку на мировом уровне, чтобы хоть как-то конкурировать за свое законное место в эфире, — подытожил Бабичев.

Критик убежден, что российская музыка может сосуществовать с зарубежной в эфире радиостанций. Он подчеркнул, что западные музыканты задают хороший стандарт качества, конкуренция с которыми позволяет отечественным артистам лучше развиваться. Эксперт предупредил, что когда фактор конкуренции исчезнет, качество выпускаемой в России музыки снизится и у артистов будет меньше стимулов стремиться к достижению лучшего звучания.

Продюсер Дмитрий Ашуров ранее рассказал, что самыми востребованными российскими артистами на предстоящих новогодних корпоративах будут Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и Полина Гагарина. Кроме того, на праздничные мероприятия традиционно позовут группу «Руки Вверх», чьи композиции до сих пор актуальны. Эксперт подчеркнул, что россияне любят приглашать на свои корпоративы одних и тех же певцов, чьи песни они хорошо знают и под которые можно потанцевать.