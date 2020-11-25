Кристина Асмус: «Я никогда не носила обручальное кольцо»

https://static.news.ru/photo/a28b98b4-2fb8-11eb-b32e-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса и бывшая жена шоумена Гарика Харламова Кристина Асмус рассказала, что никогда не носила обручальное кольцо. Она поделилась этой информацией со своими подписчиками на официальной странице в социальной сети.

Асмус и Харламов развелись летом 2020 года. В Сети высказывалось множество предположений, согласно которым пара рассталась из-за чрезвычайно откровенной сцены с участием артистки в фильме «Текст», однако впоследствии выяснилось, что картина к разрыву знаменитостей не имеет никакого отношения.

25 ноября Асмус написала в соцсети пост про очередной конкурс. Послание она сопроводила фото, на котором прикрывает правой рукой половину лица. Подписчики заметили, что кадр выстроен так, будто актриса специально демонстрирует отсутствие кольца на пальце.

Я никогда не носила кольцо, — ответила Асмус в Instagram.

Пользователи Сети после этого комментария продолжили рассуждать на тему брака, отношений и колец в жизни артистки, однако сама звезда фильма «Текст» и сериала «Универ» больше на сообщения не реагировала.

Как ранее передавал NEWS.ru, Павел Воля в очередной раз высмеял своего товарища по Comedy Club Гарика Харламова. В свойственной ему манере комик рассказал, из-за чего на самом деле рухнул брак его друга и актрисы Кристины Асмус.