Воля объяснил, из-за чего рухнул брак Харламова и Асмус

https://static.news.ru/photo/384a07d2-2bb3-11eb-8c8b-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус и Гарик Харламов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Воля в очередной раз высмеял своего товарища по Comedy Club Гарика Харламова. В свойственной ему манере комик рассказал, из-за чего на самом деле рухнул брак его друга и актрисы Кристины Асмус.

По мнению Воли, всему виною стал телефон, в котором Харламов сидел целыми днями, не уделяя жене внимания.

Телефон, надо признать, это очень интересная штука. Что нужно сказать собеседнику, чтобы он оторвался от телефона? Харламова невозможно оторвать от телефона, невозможно, — аргументировал шоумен в очередном выпуске комедийного шоу.

Воля моментально изобразил Харламова, которого пытается оторвать от телефона жена фразами «Гарик, мне плохо!», «Ты не уделяешь мне внимания», «Мне предлагают сняться в фильме „Текст“», «Мы разводимся».

Харламов и Асмус объявили о расставании минувшим летом. Пару не спасла даже восьмилетняя дочь актёров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный российский комик Гарик Харламов не остался внакладе после развода с актрисой Кристиной Асмус и получил максимум внимания от СМИ и поклонников в соцсетях, а также новые выгодные контракты.