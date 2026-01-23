Красная роза, деревянный гроб, два мопса: как простились с Валентино в Риме

В Риме похоронили Валентино Гаравани — всемирно известного модельера. Он ушел из жизни 19 января 2026 года на 94-м году жизни. Прощание с легендой моды проходило 21 и 22 января в выставочном центре его фонда на площади Миньянелли рядом с Испанской лестницей.

В 1960-е и позже имя Валентино гремело на весь мир. Клиентками созданного им модного дома Valentino были Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, принцесса Маргарет, Наталья Водянова и многие другие знаменитости. В Голливуде считалось верхом шика выйти на красную дорожку в наряде от модельера.

Проститься с Гаравани пришли сотни людей — политики, артисты, музыканты и обычные граждане. У входа в выставочный центр образовались гигантские очереди.

Деревянный гроб с телом Валентино был украшен одной красной розой (красный цвет преобладал в коллекциях модельера) и белыми цветами. Бывшая личная помощница кутюрье Джулия Карраро отметила, что он хотел именно такую церемонию прощания, без лишнего пафоса, но изысканную. По обе стороны гроба находились родственники Гаравани и два его мопса.

Кутюрье обрел последний приют в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири в центре Рима.

