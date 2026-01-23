Красная роза, деревянный гроб, два мопса: как простились с Валентино в Риме
Гроб с телом Валентино Гаравани
Фото: Fondazione Garavani Giammetti Pr/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Риме похоронили Валентино Гаравани — всемирно известного модельера. Он ушел из жизни 19 января 2026 года на 94-м году жизни. Прощание с легендой моды проходило 21 и 22 января в выставочном центре его фонда на площади Миньянелли рядом с Испанской лестницей.
В 1960-е и позже имя Валентино гремело на весь мир. Клиентками созданного им модного дома Valentino были Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, принцесса Маргарет, Наталья Водянова и многие другие знаменитости. В Голливуде считалось верхом шика выйти на красную дорожку в наряде от модельера.
Проститься с Гаравани пришли сотни людей — политики, артисты, музыканты и обычные граждане. У входа в выставочный центр образовались гигантские очереди.
Деревянный гроб с телом Валентино был украшен одной красной розой (красный цвет преобладал в коллекциях модельера) и белыми цветами. Бывшая личная помощница кутюрье Джулия Карраро отметила, что он хотел именно такую церемонию прощания, без лишнего пафоса, но изысканную. По обе стороны гроба находились родственники Гаравани и два его мопса.
Кутюрье обрел последний приют в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири в центре Рима.
Кадры с церемонии прощания с Валентино — в фотогалерее NEWS.ru.
Энн Хэтэуэй, Адам Шульман на похоронах Валентино Гаравани
Фото: Vincenzo Landi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Наталья Водянова и Антуан Арно на похоронах Валентино Гаравани
Фото: Fondazione Garavani Giammetti Pr/Keystone Press Agency/Global Look Press
Анна Винтур на похоронах Валентино Гаравани
Фото: Maria Laura Antonelli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Том Форд на похоронах Валентино Гаравани
Фото: Vincenzo Landi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Франсуа-Анри Пино на похоронах Валентино Гаравани
Фото: Maria Laura Antonelli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл на похоронах Валентино Гаравани
Фото: Giandomenico D'Angelo/Global Look Press
Донателла Версаче на похоронах Валентино Гаравани
Фото: Fondazione Garavani Giammetti Pr/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дамиан и Лиз Херли на похоронах Валентино Гаравани
Фото: Giandomenico D'Angelo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фото: Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press