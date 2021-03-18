Конкурсанта от Грузии потребовали отстранить от участия в Евровидении

https://static.news.ru/photo/57ecacf2-87de-11eb-b26c-96000091f725_660.jpg Фото: _tornike_kipiani_official_/instagram.com

Конкурсант на музыкальный конкурс «Евровидение-2021» от Грузии Торнике Кипиани нецензурно выругался в адрес критиков. Начался сбор подписей под петиции за снятия его с соревнования.

Ранее Кипиани опубликовал два статуса в своём аккаунте в Facebook, где нецензурно раскритиковал хейтеров, которым не понравилась его конкурсная песня. Кипиани критикуют за несдержанность.

Он оскорбил публику, которая выразила недовольство конкурсной песней. Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса «Евровидение» 2021 года, — цитирует петицию РИА Новости.

В документе указано, что сам певец упомянул соревнование в негативном и оскорбительном аспекте, тем самым нанеся вред стране, которая также участвует в конкурсе.

В 2021 году Белоруссия без открытого национального отбора направила на конкурс группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя». В тексте есть фразы: «Я научу тебя плясать под дудочку» и «Я научу тебя ходить по струночке». Сама группа была организована в ответ на массовые протесты против белорусского президента Александра Лукашенко и выступает против оппозиции. Организаторы конкурса отказались принять её.

Как писал NEWS.ru, Россию на конкурсе будет представлять певица Manizha. Артистка исполнит песню «Русская женщина» о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. По её словам, россиянки проделали большой путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полётов в космос.