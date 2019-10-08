Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте удивила и восхитила своих поклонников новой фотографией. На ней артистка позирует в лиловом платье «в пол» и накинутом на плечи светлом жакете.

При этом стильный образ Орбакайте дополнила красивым макияжем и слегка подкрученными волосами. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram. Наш мир весь наполнен загадкой и тайной, а жизнь в...