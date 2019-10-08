Стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о закулисье КВН. По его словам, за участие в турнирах лиги участникам приходится платить.
Бывший игрок команды КВН Уральского федерального университета (УрФУ), а ныне резидент шоу Stand Up на ТНТ считает ситуацию несправедливой. Своими мыслями он поделился в интервью Юрию Дудю, выпуск доступен на
Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег, — заявил Сабуров.
Также комик назвал нынешний КВН «шнягой», поскольку «всё беззубо».
Ранее News.ru сообщал, что участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике. Информацию об этом сообщил её супруг Сергей Жариков. Евгении 10 октября исполнилось бы 40 лет.
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