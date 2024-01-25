Клава Кока устроила гендер-пати, на котором раскрыла цвет нового «Майбаха» Клава Кока показала поклонникам новый «Майбах» стоимостью более 27 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клава Кока приобрела новый Mercedes-Benz Maybach. Певица показала поклонникам автомобиль необычного лавандового цвета, устроив своеобразное «гендер-пати». Перед тем как объявить о машине, блогер сообщила о «пополнении». Видео появилось в Instagram (деятельность в РФ запрещена) знаменитости.

У нас пополнение. Сегодня мы узнаем, девочка или мальчик, у нас гендер-пати. <...> Добро пожаловать в семью. Мечта, ставшая реальностью! Саш, я теперь буду с ней обниматься, а не с тобой, — говорит певица на видео.

Цены на авто подобной марки начинаются от 27 млн рублей. Это уже не первый «Майбах» Клавы Коки. В 2021 году она купила черный Mercedes-Benz Maybach 222 S-Class. Позднее певица перекрашивала его в белый и даже голубой цвет.

Известно, что женихом певицы является блогер Александр Поверин. Ранее он заявил, что некоторые артисты завидуют его отношениям с Клавой Кокой. В связи с этим он посоветовал им следить за собственной личной жизнью и не переходить границы. По словам Поверина, певицу осуждают в том числе люди, выступающие с ней на одной сцене.