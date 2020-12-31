Киркорову подарили единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton

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Филипп Киркоров, известный своей слабостью к уникальным и брендовым вещам, получил на Новый год в подарок единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton. Прославленный певец устроил у себя дома вечеринку со звёздными гостями.

В гости к артисту пришли Григорий Лепс, Тимати с матерью и дочкой Алисой, Джиган с Оксаной Самойловой и другие. Когда настало время распаковывать подарки, Киркоров обрадовался одному из них.

Он один в мире, этот рюкзак! — восхитился подарком Киркоров.

Певец поспешил поблагодарить гостью, угодившую артисту подарком. Рюкзак понравился не только Филиппу, но и его сыну Мартину, который тут же поспешил примерить обновку.

Но звёздный папа тоже захотел примерить подарок. Он надел рюкзак и восхитился:

Вау! Какая красота!

Подарок королю отечественной эстрады сделала подруга Алиса Лобанова. Вместе с бизнесвумен Киркоров в прошлом году был на вручении «Оскара» в Лос-Анджелесе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров намерен завершить 15-летний холостяцкий период в своей жизни и уже готовится к свадьбе с одной из женщин, родивших ему сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, утверждает актриса и певица Алёна Кравец.