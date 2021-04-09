Киркоров закатил шикарный праздник в честь дня рождения дочери

https://static.news.ru/photo/df0848c4-99b1-11eb-9833-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров в очередной раз отметился шикарной вечеринкой в честь дня рождения дочери Аллы-Виктории. Певец всегда пышно отмечает семейные праздники, в этот раз он тоже не ограничился скромными посиделками.

Видео с вечеринки артист опубликовал в Instagram. На праздник были приглашены самые именитые люди: Андрей Малахов, Анна Нетребко с мужем и сыном, Яна Рудковская, Игорь Крутой и другие. Впрочем, сам Филипп назвал гостей в приветственном слове «самыми близкими» его семье друзьями.

И я очень рад, что этот круг, — конечно, не очень велик, и с годами он всё уже, уже, уже, — но я очень ценю тех людей, которые со мной уже много лет идут рядом по жизни, и очень рад, что в этот апрельский солнечный денёк мы с вами все сегодня собрались, — сказал артист.

Киркоров старался лично угощать гостей: он сам разносил им изысканные деликатесы. Стол ломился от обилия закусок, горячих блюд и напитков. Отдельно был накрыт стол с фруктами и десертами.

instagram.com/fkirkorov/

После ужина гости и именинница переместились в концертный зал, где пели караоке, танцевали. Когда дети ушли спать, взрослые устроили свою вечеринку. Они перешли в холл с роялем, за который тут же сел Александр Буйнов, исполнив одну из известных композиций.

К слову, почётной гостьей на празднике Аллы-Виктории стала Ирина Дубцова, выступавшая в шоу «Маска» в костюме Единорога. Именно за неё дочь Киркорова болела больше всего и даже устроила отцу истерику, когда тот рассекретил сказочного персонажа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Филипп Киркоров не появился на дне рождения внучки Аллы Пугачёвой Клавдии Земцовой, которой исполнилось девять лет. На праздник в честь девочки пришли только дети певца.