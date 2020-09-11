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Киркоров сравнил отношения Бузовой с Манукяном со своими с Пугачёвой

04:07, 12 сентября 2020
Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров сравнил отношения Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном со своими с Аллой Пугачёвой. Телеведущая и её избранник по-настоящему любят друг друга, считает певец.

Своё мнение король отечественной эстрады высказал в передаче «Вечерний Ургант».

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Мне напомнили их отношения мои отношения с Великой. Когда находишься с человеком, который превосходит тебя по популярности по многому, ты хочешь доказать всем, что ты достоин, — сказал певец.

Киркоров добавил, что отношения Бузовой и Манукяна являются «трогательными и нежными». Расчувствовавшись, исполнитель показал дорогие часы, подаренные ему Примадонной. Киркоров добавил, что этот подарок ему очень дорог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Филипп Киркоров пришёл на съёмку передачи «Вечерний Ургант» в новой меховой императорской короне. Снимком поп-король поделился в социальной сети.

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