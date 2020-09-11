Киркоров сравнил отношения Бузовой с Манукяном со своими с Пугачёвой

Мне напомнили их отношения мои отношения с Великой. Когда находишься с человеком, который превосходит тебя по популярности по многому, ты хочешь доказать всем, что ты достоин, — сказал певец.
Киркоров добавил, что отношения Бузовой и Манукяна являются «трогательными и нежными». Расчувствовавшись, исполнитель показал дорогие часы, подаренные ему Примадонной. Киркоров добавил, что этот подарок ему очень дорог.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Филипп Киркоров пришёл на съёмку передачи «Вечерний Ургант» в новой меховой императорской короне. Снимком поп-король поделился в социальной сети.