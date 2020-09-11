Киркоров пришёл к Урганту в новой меховой императорской короне

https://static.news.ru/photo/5fa68048-f41e-11ea-98ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: vecherniy_urgant

Певец Филипп Киркоров пришёл на съёмку передачи «Вечерний Ургант» в новой меховой императорской короне.

Снимком поп-король поделился в социальной сети.

Подписчики певца в Instagram в основном с восхищением отнеслись к образу, а некоторые заметили, что представили Киркорова в роли Петра I.

Ранее личный фотограф российский певицы Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал в своём Instagram снимок с поп-королём отечественной эстрады Филиппом Киркоровым и его бывшей возлюбленной Анастасией Стоцкой. На фотографии звёзды изображают правителей Египта. Их одежда украшена золотыми элементами и камнями. Стоцкая стоит в маленьком чёрном платье, которое подчёркивает её безупречную фигуру, писал NEWS.ru.