Киркоров пришёл к Урганту в новой меховой императорской короне

Подписчики певца в Instagram в основном с восхищением отнеслись к образу, а некоторые заметили, что представили Киркорова в роли Петра I.
Ранее личный фотограф российский певицы Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал в своём Instagram снимок с поп-королём отечественной эстрады Филиппом Киркоровым и его бывшей возлюбленной Анастасией Стоцкой. На фотографии звёзды изображают правителей Египта. Их одежда украшена золотыми элементами и камнями. Стоцкая стоит в маленьком чёрном платье, которое подчёркивает её безупречную фигуру, писал NEWS.ru.