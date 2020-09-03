Фотограф Пугачёвой показал уникальный кадр с Киркоровым в одежде фараона

https://static.news.ru/photo/a0e8777a-edeb-11ea-849b-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Личный фотограф российский певицы Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал в своём Instagram снимок с поп-королём отечественной эстрады Филиппом Киркоровым и его бывшей возлюбленной Анастасией Стоцкой.

На фотографии звёзды изображают правителей Египта. Их одежда украшена золотыми элементами и камнями. Стоцкая стоит в маленьком чёрном платье, которое подчёркивает её безупречную фигуру.

Красота — она и в Африке красота, — подписал Родин под фотографией.

В свою очередь подписчики фотографа поблагодарили его за эти редкие кадры. Поклонники отметили, что теперь они поняли, как ведут себя артисты, находясь за кулисами.

Как ранее писал NEWS.ru, Стоцкая опубликовала кадр с дня рождения сына Филиппа Киркорова и породила новую волну слухов. Пользователей поразило сходство сына певицы с наследником короля российской поп-сцены. Они не первый раз находят похожие черты во внешности детей. В этот раз предположения о том, что Стоцкая могла стать матерью детей Киркорова, стали звучать с новой силой.

О том, что сын певицы Саша выглядит как брат-близнец Мартина, писали всегда. Сама Стоцкая, которая, к слову, замужем за бизнесменом, не раз опровергала домыслы.