Пользователи соцсетей обсуждают резкие перемены имиджа Филиппа Киркорова, который сбросил вес и стал блондином. Певец не скрывает, что решился на обновление образа по двум причинам: ради профессии и в связи с тем, что в его жизнь пришла любовь.
Артист признается: избавиться от лишнего веса ему удалось только с помощью пластического хирурга Тимура Хайдарова. Операция позволила ему избавиться от лишнего веса и почувствовать легкость, которая необходима певцу с учетом многочасовых репетиций и работы на сцене.
В программе «Центральное телевидение» на канале НТВ Киркоров, появившийся на экране с завитыми светлыми волосами, в сережках и с бусами, рассказал, что теперь «летает и парит по сцене». Кроме того, он отметил, что из-за перемен в личной жизни, которые случились еще осенью прошлого года, у него «горит глаз». Раскрыть имя любимого человека певец отказался, пояснив, что будет «охранять свое счастье от посторонних глаз».
Примеры неожиданных образов Филиппа Киркорова — в галерее NEWS.ru.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» в концертном зале Live Arena
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» в концертном зале Live Arena
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на премьерном показе шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на премьерном показе шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2022» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2022» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Ирония судьбы в Голливуде
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Ирония судьбы в Голливуде
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в отеле Marriott
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в отеле Marriott
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения 3-й ежегодной музыкальной премии «Жара»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения 3-й ежегодной музыкальной премии «Жара»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения премии Moda Topical Style Awards 2020 в банкетном зале «Триумф»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения премии Moda Topical Style Awards 2020 в банкетном зале «Триумф»
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна», 2002 год
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна», 2002 год
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press