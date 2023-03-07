Киркоров резко сменил имидж: галерея неожиданных образов короля эстрады

Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров

Пользователи соцсетей обсуждают резкие перемены имиджа Филиппа Киркорова, который сбросил вес и стал блондином. Певец не скрывает, что решился на обновление образа по двум причинам: ради профессии и в связи с тем, что в его жизнь пришла любовь.

Артист признается: избавиться от лишнего веса ему удалось только с помощью пластического хирурга Тимура Хайдарова. Операция позволила ему избавиться от лишнего веса и почувствовать легкость, которая необходима певцу с учетом многочасовых репетиций и работы на сцене.

В программе «Центральное телевидение» на канале НТВ Киркоров, появившийся на экране с завитыми светлыми волосами, в сережках и с бусами, рассказал, что теперь «летает и парит по сцене». Кроме того, он отметил, что из-за перемен в личной жизни, которые случились еще осенью прошлого года, у него «горит глаз». Раскрыть имя любимого человека певец отказался, пояснив, что будет «охранять свое счастье от посторонних глаз».

Примеры неожиданных образов Филиппа Киркорова — в галерее NEWS.ru.