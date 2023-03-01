Православные пытаются отменить концерт Киркорова в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Новосибирские православные активисты препятствуют проведению концерта Филиппа Киркорова в городе 5 апреля, передает «МК в Новосибирске». Член Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий заявил, что эпатаж артиста, который использует «странные образы» и топчется на поваленном кресте, оскорбляет чувства верующих по всей России. По его словам, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову направили письма с просьбой отмены выступления певца.

Филипп Киркоров не перестаёт эпатировать публику. То на поваленном кресте потопчется, чем вызовет бурю негодования у верующих по всей России, то на музыкальной церемонии примерит на себя странный образ <...> Такой «эпатаж» должен получить чёткую правовую оценку, — считает Квасницкий.

Православные активисты писали заявление на Киркорова в Следственный комитет России в мае 2022 года, уточнил эксперт. Он добавил, что проверка по факту кощунственных действий артиста еще не закончена. По словам Квасницкого, в марте ожидается ответ прокуратуры на обвинения в сторону Киркорова.

Ранее сообщалось, что на Киркорова подали в суд из-за скандального концертного номера, когда во время исполнения песни «Мария-Магдалена» он забрался на христианский крест. Адвокат артиста Александр Добровинский заявил, что подобные жалобы на певца носят «спекулятивный и заказной характер», а сам номер, напротив, «задуман как поклонение». По его мнению, некие недоброжелатели могут добиваться суда над Киркоровым из-за его политической позиции.