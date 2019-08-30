https://static.news.ru/photo/1ee08298-cbb1-11e9-8cbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ещё один инцидент с участием Филиппа Киркорова произошёл на сцене «Новой волны» в Сочи. Король российской поп-сцены опозорился, не попав в фонограмму во время своего выступления.

Киркоров исполнял песню «Атлантида». Артист пританцовывал в эффектном белом костюме. В какой-то момент он не успел вовремя приблизить микрофон к губам, тогда как его голос уже звучал на весь концертный зал. Однако артист не подал виду, что что-то произошло, и как ни в чём ни бывало продолжил петь. Заминка длилась не более пары секунд, передаёт РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал о скандале, который устроил на сцене конкурса король поп-сцены Филипп Киркоров. 52-летний исполнитель нецензурно высказался в адрес организаторов, которые сорвали репетицию его номера. Поведение артиста осудил музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, у Киркорова не осталось талантов, а мат со сцены — это неприемлемо.