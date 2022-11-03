Киркоров не попал в ноты на концерте в Ташкенте Киркоров разочаровал своим концертом зрителей в Ташкенте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров оконфузился на концерте в Ташкенте. Выступая на самой большой площадке во дворце «Дружбы народов», певец не смог попасть в ноты. Видео с концерта публикует Telegram-канал «НеМалахов».

Артист исполнял свой хит «Цвет настроения синий» и был не в лучшей форме. Он фальшивил, чем вызвал удивление поклонников. Некоторые решили, что это было задумкой, но, возможно, на исполнении сказалась усталость певца.

Пользователи также предположили, что музыкант потратил все свои силы на разборки с оскорбившей его певицей Наргиз. Во время выступления Киркоров посвятил целую речь коллеге по цеху, назвав ее «уродиной», и заявивший, что «тот, кто не умеет любить, никогда не споет песню о любви, у него никогда ничего не получится».

Портал Upl.uz, в частности, отмечает, что многие зрители остались недовольны таким «номером» певца и заметили, что они покупали билеты на концерт не для того, чтобы выслушивать разборки артистов.

Ранее Филипп Киркоров после концерта в Санкт-Петербурге обозвал журналистку, задавшую вопрос, ворует ли он меню из ресторанов. 55-летний эстрадный артист отметил, что за годы карьеры на эстраде он чего только ни привозил с гастролей, и признался, что среди этих вещей было меню из разных ресторанов.