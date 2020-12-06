Киркоров на «Песне года» обратился к жителям Украины

https://static.news.ru/photo/15fd1562-37bf-11eb-8d6d-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Певец Филипп Киркоров в течение нескольких десятилетий выступает на сцене проекта «Песня года». В 2020 году артист решил обратиться к жителям Украины.

По его словам, в этом году собственное 50-летие отпраздновала композиция «Червона рута», которая в течение многих лет оставалась символом эстрады Украины.

Песня «Романы» является символом моста между РФ и Украиной, — отметил Киркоров.

Он также добавил, что автором данной композиции стал уроженец Киева Артём Пивоваров. Стоит отметить, что после мероприятия певец выложил в Instagram целый фотоотчёт. На кадрах артист запечатлён со многими звёздами шоу-бизнеса.

Ранее NEWS.ru писал, что Филипп Киркоров будет встречать Новый год далеко не в праздничном настроении. У певца погиб подшефный львёнок в крымском сафари-парке.

Этого львёнка король отечественной эстрады буквально вырвал из пасти взрослых львов, будучи в этом парке на экскурсии. Большие львы на его глазах загрызли двух львят, львица успела спасти только одного детёныша, которого и «усыновил» Киркоров.