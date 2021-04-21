«Все забыли»: Кикабидзе пожаловался на нехватку денег

https://static.news.ru/photo/0d8a63f6-a292-11eb-9ead-96000091f725_660.jpg Вахтанг Кикабидзе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Советский и грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе признался, что за минувший год его финансовое положение серьёзно пошатнулось. Всему виной стала пандемия коронавируса.

По его словам, это общая проблема людей творческих профессий в самых разных странах. И Грузия в этом смысле исключением не стала.

Об артистах все забыли, нас как будто не существует. А я думаю, что от культуры идёт всё: и нефть, и книга, и поэзия, и театр, и кино. Артисты — лицо своей страны, если хотите, — сказал Кикабидзе в интервью «Собеседнику».

До пандемии коронавируса артист выступал не только на родине, но и на Украине, в Казахстане, Азербайджане и Армении. В государства бывшего СССР приезжал с программой на русском языке.

Однако в России он не был с 2008 года. Прежде всего по политическим соображениям: помимо прочего, Кикабидзе является депутатом грузинского парламента и выступает против политики Москвы в признании Абхазии.

Впрочем, по его словам, он очень любит русский народ и разделяет простых людей и власть. Тем не менее даже любовь россиян не станет для него побудительной силой приехать в Россию, заверил он. По его словам, в таком случае он не смог бы смотреть внукам в глаза.

Ранее Кикабидзе заявлял, что не может петь людям, поддерживающим нынешнюю российскую власть. При этом сами россияне, уверял он, ему нравятся.