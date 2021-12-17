Киану Ривз ответил на вопрос о выборе таблетки в реальности

Американский актёр и звезда «Матрицы» Киану Ривз признался, что в реальности выбрал бы красную таблетку и остался в реальности, а не синюю, которая переносит героя в идеальный мир матрицы. Его коллега Кэрри Энн Мосс, сыгравшая роль Тринити в новой части франшизы, согласилась с выбором Ривза в беседе с «Газетой.Ru».

Я бы выбрал красную таблетку. Хотя, конечно, тут много различных факторов, которые надо брать в расчет. Тем не менее лично для меня важнее получать опыт из реальности, поскольку он по-прежнему кажется мне наиболее ценным, — пояснил Ривз.

Его коллега Кэри Энн Мосс согласилась с выбором актера, при этом уточнив, что ей никогда не предлагали «синюю таблетку с идеальной жизнью. Она предположила, что в таком случае ей было бы куда сложнее ответить на этот вопрос.

Ранее видеоблогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что не планирует делать «смешной перевод» четвёртой части франшизы «Матрица». По его словам, «шутки кончили» и шутить больше не о чем.