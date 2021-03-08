«Кем она себя возомнила?»: фанаты шоу «Маска» разозлились на Пингвина-Азизу

https://static.news.ru/photo/6c647df2-7f7f-11eb-81ff-96000091f725_660.jpg Азиза Фото: aziza_info/instagram.com

В воскресенье прошёл четвёртый выпуск шоу «Маска» на НТВ, который закончился тем, что жюри решили узнать кто скрывается в костюме Пингвина. Оказалось, что под маской певица Азиза, но это стало сюрпризом для жюри, потому что её даже гипотетически не было в списке возможных артистов.

После того, жюри попросило певицу снять маску в зале повисла тишина, а сама артистка выразила крайнее недовольство тем, что именно её рашили рассекретить, и теперь она не сможет побороться за выход в финал.

В итоге Азиза так расстроилась, что психанула и покинула сцену в слезах, проигнорировав правила шоу, по которым должна была исполнить финальную песню.

Зрителей очень взмутило пеоведение певицы. Они назвали концовку «просто ужасной» из-за её реакции и эгоизма. В соцсетях они признались, что Азиза испортила всем настроение.

Кем она себя возомнила? Не ожидала такого эгоизма, напыщенности и неприятного конфуза на передаче. Она опять показала чёрную сторону души на весь мир. Очень противно когда вот это собственное,,Я,, лезет и лезет, — написала пользовательница под ником Мила Серова.

Она добавила, что певице не был никто обязан, и лучше бы в Пингвине была Елена Воробей, которая сумела бы со всем совим артистизмом достойно снять маску и принести людям радость.

«Надеюсь после такого откровенного хамства эту дамочку больше никуда не пригласят», «Просто ужасен был тот момент когда Азиза зыркнула на Славу (ведущего шоу - прим. ред.), после его вопроса: „почему все молчат“, мне показалось, что она сейчас ему голову откусит! Жюри прокляла, ведущего послала, а на всех зрителей чихать хотела — это всё читалось в её поведении!», — писали пользователи.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая жена Тимати Анастасия Решетова оказалась среди претендентов на роль Пантеры в шоу «Маска».