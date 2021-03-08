Экс-жена Тимати оказалась среди претендентов на роль Пантеры в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/448dba9e-7f9a-11eb-a5ef-96000091f725_660.jpg Анастасия Решетова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 7 марта во время четвёртого выпуска шоу «Маска» на телеканале НТВ жюри попытались угадать, кто скрывается под маской розовой Пантеры. Телеведущая Регина Тодоренко после ряда наводящих вопросов о предпочтениях Пантеры в мужчинах предположила, что это бывшая супруга Тимати Анастасия Решетова.

Скажите, а вы парней восточных любите, а мужчин с татуировками? – задавала вопросы Тодоренко.

Пантера, чтобы не выдать себя придумала отличный способ увильнуть от ответа. Сначала она оценила внешность ведущего и члена жюри Филиппа Киркорова, сказав, что если мужчины выглядят так, то ей нравятся восточный тип.

Затем спросила у Киркорова, есть ли у него татуировки и, получив отрицательный ответ, сказала, что мужчины с рисунками на теле ей не нравятся.

В итоге все остальные члены жюри: Валерия, Александр Ревва и Тимур Родригез, посчитали, что Решетова слишком высокая для Пантеры. Валерия предположила, что под маской может быть Елена Исинбаева, но она снова не прошла ростовой ценз.

Ранее NEWS.ru писал, что жюри шоу «Маска» на телеканале НТВ решило в финале четвёртого выпуска раскрыть личность участника, скрывавшегося в костюме Пингвина. Открытие стало довольно неожиданным и для зрителей, и для членов жюри. За образом скрывалась певица Азиза. После разоблачения она расплакалась и ушла со сцены.