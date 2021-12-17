«Катюха, бери сама!»: Климова разозлила поклонников рекламой банка

Екатерина Климова неожиданно попала под шквал критики от поклонников после рекламы банка в Instagram. Актриса разместила публикацию о низкой процентной ставке одного из кредитных учреждений, чем буквально вывела из себя фанатов.

Климова — не единственная актриса, кто зарабатывает на рекламе в соцсетях и не видит в этом ничего особенного. Но предложение кредитов под Новый год подписчики восприняли как оскорбление.

Скоро Новый год — время заготавливать подарки, подводить итоги и доделывать незаконченные дела! Если кто-то сейчас для всего этого планирует воспользоваться средствами банка, я к вам с интересной новостью, — подписала пост актриса.

В ответ фанаты посоветовали Климовой «не позориться», выразили своё крайнее разочарование, что «хорошая, красивая женщина» даёт рекламу кредитов, и сообщили о том, что отписывают от микроблога актрисы.

«То есть на празднование Нового года уже кредит нужен... это грустно слышать. Очень», «В такое болото люди попадают из-за кредитов. Пусть эти кредиты и существуют, но агитировать таким образом не стоит», «Эх Катя, Катя... вы тоже продались банкам за копеечку... отписываюсь от вашей страницы», «С милой улыбочкой — население в рабство...», «Взяла и испортила всё дурацкой рекламой», «Не разочаровывайте... в новый год ещё и с кредитом на хребте входить....», «Катюха, сама бери кредит, нам не надо», написали в комментариях пользователи.

Ранее Екатерина Климова предстала перед зрителями в военной форме, чтобы анонсировать третий сезон сериала «По законам военного времени». Фото Климовой в форме восхитило поклонников. Они с радостью восприняли новость о продолжении сериала и осыпали актрису комплиментами.